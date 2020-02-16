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Altınordu'yu zor sınavlar bekliyor

TFF 1'nci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalarak alt sıralarla bağını koparamayan Altınordu, önümüzdeki 3 haftada zorlu karşılaşmalara çıkacak.

16.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:49Altınordu'yu zor sınavlar bekliyor

TFF 1'nci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında evinde 'la 2-2 berabere kalarak alt sıralarla bağını koparamayan , önümüzdeki 3 haftada zorlu karşılaşmalara çıkacak. Alt gruptan kurtulmaya çalışan kırmızı-lacivertliler, 3 haftada Süper Lig ve Play-Off mücadelesi veren ekiplerin rakibi olacak.

İlk olarak 22 Şubat Cumartesi günü Play-Off hattındaki Adana Demirspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, ertesi hafta Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u misafir edecek. Altınordu, 25'inci haftada ise yine ilk 6 içinde yer alan Altay'la İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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