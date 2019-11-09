Haberler » Spor » Altınordu zorlu deplasmanda - Spor

Altınordu zorlu deplasmanda

Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olacağı zorlu Balıkesirspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

09.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:32Altınordu zorlu deplasmanda
, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olacağı zorlu deplasmanından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu, Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak.

Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 6 karşılamada da galibiyet yüzü görmezken, bu hafta kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Balıkesirspor iç saha lideri

Balıkesirspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçın hepsini kazanarak iç sahada lider durumda bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ev sahibi takım 3 maçta da kalesini gole kapattı.

İki takım arasında oynanan son maçta Altınordu, Balıkesirspor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:25 Der Klassiker, Canlı yayınla Misli.com'da! TEK MAÇ ve CANLI BAHİS iddaa'da...
13:15 Euroleague'de bu hafta firemiz yok! F.Bahçe Beko ve Anadolu Efes kazandı...
13:07 Eskişehirspor ayağa kalkıyor
13:06 Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
13:05 Cedi Osman ilk kez açıkladı: "Fenerbahçe'de oynama hayalim var"
13:06 Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
12:57 Lakers, Miami Heat'i yenip üst üste 7.galibiyetini aldı
10:34 Ersun Yanal, gözündeki rahatsızlık nedeniyle maç esnasında zorluk yaşadı
10:25 Ersun Yanal'ı kızdıran soru! "Ne alakası var" deyip basın toplantısını terk etti
00:35 Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:40:23