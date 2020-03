Altınordulu futbolcu Sinan Osmanoğlu'ndan "evde kal" çağrısı

TFF 1. Lig ekipleriden Altınordu 'nun takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, "Evde kalmadığımız her dakika ülkemizin aleyhine işliyor." dedi.Sinan Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında zorunlu haller dışında insanların dışarıda olmaması gerektiğine dikkati çekti."Evde kal" çağrılarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Evde kalmadığımız her dakika ülkemizin aleyhine işliyor. Ülke olarak kaybettiğimiz her dakika çok ama çok önemli. Hayatın bir an önce normale dönmesi, sadece bizim elimizde." ifadelerini kullandı.Sinan Osmanoğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bir süre sonra her şey geride kalacak ve normal hayatımıza başlayacağız. Fakat bu süreç, yaşadığımız dünyanın ne kadar önemli olduğunu bizlere ağır bir tabloyla gösterdi. Bundan ders almalı, doğaya daha da fazla saygı duymalıyız. Aralık ayından bu yana yaşanan travma artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da kanıtladı. Dünya, artık yeni bir güne uyanacak." yorumunu yaptı.Evde bulunduğu süreçte spor yaptığını kaydeden Sinan Osmanoğlu, takım olarak verilen antrenman programlarını uyguladıklarını, lig yarın başlayacakmış gibi hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA