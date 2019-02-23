Altınordulu Enis Destan, Haksız Kazanılan Penaltıyı Bilerek Kaçırdı!

U17 Elit Ligi'nde Adana Demirspor ile Altınordu, Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı kararı verdi.

ALTINORDU 2-0 KAZANDI

Pozisyonun ceza sahası dışında olduğuyla ilgili uzun süre tartışma yaşanırken, beyaz noktanın başına gelen Altınordulu Enis Destan, topu bilerek dışarı gönderdi. Bu hareket tribünlerden büyük alkış alırken, Mücadele İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA