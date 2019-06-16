16.06.2019 13:11
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Altınordulu Hasan'a Erzurum talip

Altınordulu Hasan

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan stoper Hasan Hatipoğlu'na son olarak Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talip olduğu öğrenildi.

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona ermesi nedeniyle serbest kalan stoper Hasan Hatipoğlu'na son olarak Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talip olduğu öğrenildi. Sezon biter bitmez Samsunspor'un 2 milyon TL'lik teklif sunduğu, daha sonra Altay'ın transfer listesine eklediği Hasan, ilk görüşmeyi Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ile yapmıştı. Şu an bedelli askerlik görevini sürdüren kaptan Hasan'ın İzmir ekibinde kalma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Tecrübeli savunmacının kendisine sunulan cazip teklifleri değerlendireceği ifade edildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Hasan Hatıpoglu, Altınordu, Spor

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