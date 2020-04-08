Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altınordulu Muhammed: "Gezen virüs değil, insanlar"

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

08.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Altınordulu Muhammed:

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu 'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert, koronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. "Evde Kal" prensibi nedeniyle Kuşadası 'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalan gurbetçi futbolcu, "Herkes, bir an önce işine, bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.

Altınordu formasıyla iki sezonda 61 maçta forma giyen, 7 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Muhammed, "Hollanda'dan NEC Nijmegen ile Eredivisie'ye çıkan kadroda yer aldım. Altınordu ile de şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bu sezon buna ulaşmamız imkansız. Ancak tecrübe kazandık ve önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz" dedi.

Tecrübeli oyuncu, kişisel hedefinin ise Süper Lig'de forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Evde Kal, Kuşadası, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Altınordulu Muhammed: 'Gezen virüs değil, insanlar' - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Wanda Nara, ’Sen ne biçim annesin?’ diyen eski eşine patladı Spor
Wanda Nara, "Sen ne biçim annesin?" diyen eski eşine patladı
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi Spor
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız Spor
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı Spor
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı
Beşiktaş’tan rakiplerine yarışma göndermesi: Müfredata ekler misiniz? Spor
Beşiktaş'tan rakiplerine yarışma göndermesi: Müfredata ekler misiniz?
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe itirafı: F.Bahçe’den teklif aldım Spor
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe itirafı: F.Bahçe'den teklif aldım
Ve Başakşehir ilk transferini yaptı! Genç futbolcu formayı giydi Spor
Ve Başakşehir ilk transferini yaptı! Genç futbolcu formayı giydi
IFAB’tan devrim gibi karar! Elle oynama kuralı değişti Spor
IFAB'tan devrim gibi karar! Elle oynama kuralı değişti

Son Dakika Spor Haberleri

12:09: Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi - Spor 12:07: Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran 2020'ye kadar olan tüm şampiyona ve etkinlikleri iptal etti - Spor 12:05: TBF: "Basketbolcu ve antrenör sözleşmeleri sezon sonuna kadar uzatıldı" - Spor 12:03: Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı - Spor 12:02: Trafik kazası geçiren eski futbolcu Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı - Spor 11:34: Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek - Spor 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:02: Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz - Spor 10:30: Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı - Spor 10:02: Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu - Spor 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler