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Altınordulu Samancı'dan "Evde Kal" çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli futbolcusu Berkay Samancı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede evde kalmaya devam edilmesinin büyük öneminin olduğuna işaret etti.

12.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:36
Altınordulu Samancı'dan
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 'nun tecrübeli futbolcusu Berkay Samancı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede evde kalmaya devam edilmesinin büyük öneminin olduğuna işaret etti.
Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 aydır Kuşadası'ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesinde karantinada bulunan Berkay Samancı, taraftar ve vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.
Samancı, "Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız. Ülkemizde ailelerin yaşadığı 23 milyon hane var. Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Bizim önce kalemizi, yani evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Her şeyi geride bırakıp lige bir an önce dönmek istediklerini ifade eden Samancı, 1 aydır çok iyi mücadele verildiğini, birlikte değil ayrı ayrı hareket edilerek bu savaşın kazanılacağını dile getirdi.
Samancı, Kuşadası'nda kontrol altında olmalarına rağmen karantina kurallarına büyük özen gösterdiklerini ve sosyal mesafeyi sürekli koruduklarını aktardı.
Ligi en iyi noktada bitirmeyi hedeflediklerini bildiren Samancı, gençlere örnek olmak zorunda olduklarını sözlerin ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Samancı, Altınordu, Güncel
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