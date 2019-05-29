Altınordulu Sefa'ya Manisa talip

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hedefini 1 puanla kaçırarak sezonu noktalayan Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz'a yeni sezon öncesi 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un talip olduğu öğrenildi. 2'nci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Manisa ekibinin Sefa'ya cazip bir teklif sunduğu belirtildi.

SICAK BAKIYOR

İzmir temsilcisinde geride bıraktığımız sezon rakip fileleri 5 kez sarsan tecrübeli futbolcunun, bir alt lige gidecek olmasına rağmen teklife sıcak baktığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Altınordu ile alacağı ücret konusunda anlaşma sağlamasının zor olduğu ifade edildi. Altınordu'da mukavelesi biten stoper Hasan'a da 2'nci Lig takımlarından Samsunspor, 2 milyon TL teklif etmişti.



Kaynak: DHA