Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Altınova'da her yer ilaçlanıyor - Güncel

Altınova'da her yer ilaçlanıyor

Altınova Belediyesi, koronavirüsüne karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

20.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:23
Altınova'da her yer ilaçlanıyor
Altınova Belediyesi, koronavirüsüne karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilçe genelinde devam ediyor. Öte yandan vatandaşların bilinçlenmesine yönelik ilçe geneline afişler asılırken, el ilanları dağıtılıyor. Ekipler son olarak Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu binası, SGK Yalova İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Merkezi binası, mücavir alanda kalan okul binaları, İlçe Halk Kütüphanesi binası, Halk Eğitim Merkezi, PTT Altınova Şubesi, PTT Kargo, özel okul binası ve çevrelerini ilaçladı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Metin Oral, Altınova, Yalova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Güncel
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Loading