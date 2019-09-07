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Altınova'da itfaiye teşkilatları fiilen ayrıldı

Yalova Altınova Belediyesi'nin TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği)'tan ayrılmasının ardından iki itfaiye teşkilatı resmiyetin ardından fiilen de ayrıldı.

07.09.2019 14:17 Altınova'da itfaiye teşkilatları fiilen ayrıldı
Yalova Altınova Belediyesi'nin TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği)'tan ayrılmasının ardından iki itfaiye teşkilatı resmiyetin ardından fiilen de ayrıldı.

TASKİB, yeni yerini tamamlamasının ardından Altınova Belediyesi İtfaiye Binasında fiilen ayrıldı.

TASKİB'in Altınova Belediyesi İtfaiye Binası'ndan ayrılışı nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, TASKİB Personeline teşekkür belgesi verdi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, TASKİB Amiri İsmail Başaran, Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere Belediye temsilcilerinin de katıldığı programda şartlar gereği böylesi bir durumun ortaya çıktığı vurgusu yapıldı.

İlçede 2 itfaiye teşkilatının olmasının avantajlar doğuracağını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Biz, teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. Aynı çalışmayı TASKİB de yapacak. İki teşkilat arasından kesinlikle bir rekabet, yarış ya da sorun olmayacak. Hepimiz ilçemiz için görev yapıyoruz. Birbirimize destek, yardımcı olacağız" diye konuştu. - YALOVA

Altınova, İtfaiye, Subaşı, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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