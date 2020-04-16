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Altınova'da koronavirüs tedbirleri

Altınova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarı girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.

16.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:54
Altınova'da koronavirüs tedbirleri
Altınova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarı girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın da katıldığı semt pazarı denetimde ekipler vatandaşları sosyal mesafe ve alınması gereken önlemler konusunda uyardı.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, koronavirüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermezken, yaş kontrolü ve maske denetimi yapıldı.
Koronavirüse karşı çok ciddi bir mücadele verdiklerini ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Tüm halkımızın evde kalmasını ve bu önemli süreçte mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını ifade eden Belediye Başkanı Metin Oral ise, perşembe günleri kurulan semt pazarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.
Oral, "Vatandaşın ateşinin ölçülüp, ellerinin dezenfekte edildikten sonra pazar yerine giriyorlar. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Altınova, Güncel
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