Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Altınova'da semt pazarı açılacak

Yalova'nın Altınova ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan semt pazarı, yeniden kuruluyor.

16.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:00
Altınova'da semt pazarı açılacak

Yalova 'nın Altınova ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan semt pazarı, yeniden kuruluyor.


Altınova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda daha önce geçici olarak faaliyeti durdurulan semt pazarı, bugün yeniden açılacak.


Altınova ilçesinde korona virüs salgınını önlemek amacıyla geçici olarak faaliyeti durdurulan semt pazarı yeniden hizmete açılacak. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'na göre; semt pazarı tezgahları arasında sosyal mesafe oluşacak şekilde kurulup, girişi ve çıkışları da kontrol altına alınacak. Vatandaşlar pazara maskesiz giremeyecek. Öte yandan, esnaflar zorunlu olarak maske ve eldiven takacak, yüksek sele bağırmayacak. Öte yandan kurul, kapalı mekanlara girişlerle ilgili yeni kararlar aldı.


Altınova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; ilçe ve beldelerde bulunan bankalar, marketler, kamu kurum ve kuruluşları, fabrikalar, PTT şubeleri, tahsilat büroları gibi vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde kapıların girişine ve kapıların çıkışlarına ayrı ayrı olacak şekilde el dezenfektanı kurulmasına, ayrıca bu alanlarda giriş ve çıkışlarda kapıların otomatik ya da açık olacak şekilde kullanılmasına, vatandaşların kapılara dokunmadan giriş ve çıkış yapmalarının sağlanmasına karar verdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınova, Yalova, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› Yaşam ››Altınova'da semt pazarı açılacak - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 10:30: Yasaklara uymadılar 44 bin lira ceza yediler - Haberler 10:29: Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile video konferans yoluyla görüştü. - Haberler 10:23: Yangın çıkan depodaki otomobil ve motosiklet hurdaya döndü - Haberler 10:23: Bursa'da diş hekimini bıçaklayan zanlının akli dengesi yerinde çıktı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:21: Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı - Haberler 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı