Altınova'da temizlik seferberliği
Altınova Belediyesi'ne bağlı bütün temizlik personeli, gün doğmadan sokaklara çıkarak korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları yaptı.
12.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:30
Altınova Belediyesi'ne bağlı bütün temizlik personeli, gün doğmadan sokaklara çıkarak korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları yaptı.
İlçe genelinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir" dedi.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliğine bağlı ekipler, belediye binası çevresini, toplu taşın araçları, alt geçit, durak ve oturma yerleri, ATV'leri ve çevresi ile vatandaşların toplu olarak yer aldığı bölgelerde temizlik ve ilaçlama yaptı. Özel kıyafet giyen ekipler, korona virüsü başta olmak viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yaptı
Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kişisel hijyeninin de çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir. Ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Toplu yaşanılan yerlerde dikkatli olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız ve bilim insanlarının tavsiyelerini harfiyen uygulamaya devam etmeliyiz. İlçemizde gereken tedbirler alınmış durumda" diye konuştu. - YALOVA
İlçe genelinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir" dedi.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliğine bağlı ekipler, belediye binası çevresini, toplu taşın araçları, alt geçit, durak ve oturma yerleri, ATV'leri ve çevresi ile vatandaşların toplu olarak yer aldığı bölgelerde temizlik ve ilaçlama yaptı. Özel kıyafet giyen ekipler, korona virüsü başta olmak viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yaptı
Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kişisel hijyeninin de çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir. Ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Toplu yaşanılan yerlerde dikkatli olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız ve bilim insanlarının tavsiyelerini harfiyen uygulamaya devam etmeliyiz. İlçemizde gereken tedbirler alınmış durumda" diye konuştu. - YALOVA
Kaynak: İHA
Etiketler : Metin Oral, Altınova, Güncel
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