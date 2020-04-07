Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altınova'da yardım kolileri dağıtılıyor

Yalova Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.

07.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:54
Altınova'da yardım kolileri dağıtılıyor
Yalova Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Altınova belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince dağıtılıyor. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler, yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Altınova Belediyesi Sosyal İşler Birimi sorumlusu Hakan Beykoz vatandaşlara olağanüstü bir dayanışma içerisinde hizmet edildiğini ifade ederek, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bu dönemi birlikte atlatacağız. İlçemizdeki 65 yaş ve üstü, hasta, engelli veya iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Bu günlerde el ele vermesek de el birliği ile başaracağız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınova, Zabıta, Yalova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Altınova'da yardım kolileri dağıtılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor - Haber 11:17: Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı - Haber 11:17: ADANA Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı - Haber 11:17: Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi - Haber 11:16: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler