Altınova Meslek Yüksek Okulu'na ziyaret
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.
09.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:50
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) idari ve akademik kadrosuyla bir araya geldi.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova MYO Müdürü Hakan Kahramaner ile akademik personel tarafından karşılandı. MYO Müdürü Kahramaner'in makamında MYO idari ve akademik kadroyla bir araya gelen Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Altınova MYO Müdürü Hakan Kahramaner, "Samimi ve içten bir ortamda gerçekleşen sohbet ile meslek yüksekokulumuzun ve öğrencilerimizin taleplerini ve projelerimizi istişare ettik. Sayın Kaymakamımız ve belediye başkanımız, eğitim-öğretim kalitesini geliştirme gayretlerimize samimi ve içtenlikle desteklerini beyan ettiler. Bu ziyaret okulumuz açısından oldukça önemli olmuştur" dedi. - YALOVA
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO) idari ve akademik kadrosuyla bir araya geldi.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova MYO Müdürü Hakan Kahramaner ile akademik personel tarafından karşılandı. MYO Müdürü Kahramaner'in makamında MYO idari ve akademik kadroyla bir araya gelen Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Altınova MYO Müdürü Hakan Kahramaner, "Samimi ve içten bir ortamda gerçekleşen sohbet ile meslek yüksekokulumuzun ve öğrencilerimizin taleplerini ve projelerimizi istişare ettik. Sayın Kaymakamımız ve belediye başkanımız, eğitim-öğretim kalitesini geliştirme gayretlerimize samimi ve içtenlikle desteklerini beyan ettiler. Bu ziyaret okulumuz açısından oldukça önemli olmuştur" dedi. - YALOVA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Altınova Meslek Yüksek Okulu'na ziyaret
Etiketler : Regaip Ahmet Özyiğit, Metin Oral, Altınova, Yalova, Güncel
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