Altınova'ya Kültür Merkezi Yapılacak

Kaynak: AA

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kültür merkezi projesini ilçeye kazandıracaklarını bildirdi.Oral, yaptığı yazılı açıklamada, pazar yerinin üst katında yer alacak olan Altınova Kültür Merkezi projesinin bin 500 kişilik düğün salonu, 180 kişilik cep sineması, 150 kişilik konferans salonu ve 100 kişilik kafeterya olarak revize edildiğini belirtti.Yapımına başlanan kapalı pazar yeri projesinin Altınova Belediyesi Kültür Merkezi şeklindeki proje revizyonu sebebiyle gecikmeye uğradığını kaydeden Oral, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin bölgenin en modern ve büyük sosyal, kültürel tesislere kavuşacağını ifade etti.Çok amaçlı olarak kullanılan düğün salonunun ilçenin ihtiyacına yanıt vermediğini dile getiren Oral, "Bu projemizle ilçemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi giderilmiş olacak. Yeni kültür merkezimiz ilçe nüfusumuza hitap edecek bir mekan olacak" ifadesini kullandı.