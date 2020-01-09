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Altınöz Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:31Altınöz Gazeteciler Günü'nü kutladı
AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, gazeteciliğin, insanlara ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğunu belirtti.

Basın mensuplarının büyük bir gayretle çalıştığını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimizi ve basın camiasını, toplum olarak her zaman takdir etmekteyiz. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize Karabük'ümüze katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Gazeteciler Günü, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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