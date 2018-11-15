Altınözü ve Yayladağı Sınırında 61 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay
sınırından Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 61 Suriyeli göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınözü
ve Yayladağı
ilçelerinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 61 düzensiz göçmen yakalandı. Suriyeli göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Altınözü ve Yayladağı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY
15 Kasım 2018 Perşembe 15:48