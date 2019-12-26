Haberler » Güncel » Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor - Haber

Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sorununa çözüm olması amacıyla alternatif bir yol çalışması yapıldı.

26.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:13 Altınşehir'de alternatif yol çalışması yapılıyor
Belediyesi tarafından, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sorununa çözüm olması amacıyla alternatif bir yol çalışması yapıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı trafikte yaşanan sorunların önüne geçmek isteyen Adıyaman Belediyesi, geçici bir alternatif yol çalışması yaptı.

Türkiye Petrolleri-Organize Sanayi Bölgesi-Adıyaman Üniversitesi ve Küçük Sanayi Sitesi güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, " kavşak çalışmalarından dolayı ciddi bir trafik sorununun yaşandığı Altınşehir Mahallesine ulaşım sadece Karaali Köprüsü ile sağlanıyordu. Bu da trafikte ciddi bir yoğunluğa ve soruna sebep olmakta. Adıyaman Belediyesi olarak bu sorunun önüne geçmek için alternatif bir yol çalışması yaptık. Geçici olarak kullanılabilecek olan bu yoldaki çalışmaları tamamlayarak, sürücülerin hizmetine açtık. Sürücüler, Türkiye Petrolleri önünden Organize Sanayi Bölgesi'ne, oradan da Adıyaman Üniversitesi arkasından Küçük Sanayi Sitesi'ne ulaşılabilen yolu kullanmaya başlayabilir. Temennimiz, Atatürk Bulvarındaki çalışmalar bitinceye kadar mevcut yollarımızın ihtiyaca cevap vermesidir. Bu vesileyle bir kez daha sabırla çalışmaların tamamlanmasını bekleyen halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sürücüler ise, alternatif yolun bir nebze olsun soruna çare olacağını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Köprülü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini... - Haber
17:54   İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU 21 GÖZALTI - Haber
17:54   Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü - Haber
17:54   KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI KAHRAMAN DEMİREZ'E 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI - Haber
17:53   Kanal İstanbul Animasyonu - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
26.12.2019 17:56:06