Altınşehir'e Farklı Seviyeli Kavşak Yapılacak

Kaynak: İHA

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesinde farklı seviyeli kavşak yapılacağını duyurdu.Milletvekili Ahmet Aydın, 35 milyon TL maliyetindeki Adıyaman Üniversitesi Farklı Seviyeli Kavşağı yapım işi ihalesinin 26 Mart 2019 tarihinde yapılacağını söyleyerek kavşağın şimdiden hayırlı olmasını diledi.Milletvekili Aydın, "Her zaman ve her alanda olduğu gibi Adıyaman için çalışmalarımız hız kesmeden tüm hızıyla devam etmektedir. Malumu olunduğu üzere, gelişen ve büyüyen Adıyaman'da tabi olarak trafik ve ulaşım alanında yeni ihtiyaçlar günden güne oluşmaktadır. Bu manada, ihale süreci devam eden Adıyaman Üniversitesi Farklı Seviyeli Kavşağı, Malatya- Adıyaman devlet yolu üzerinde Altınşehir yerleşimi ile Adıyaman Üniversitesi ve yurtlarının bağlantısının olduğu noktada planlanmaktadır. Anayoldaki trafik alta alınarak, transit geçiş sağlanacak olup, araç ve yaya trafiği için daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlanacaktır. Bu proje aynı zamanda, mevcut yol standarttı, konforu ve güvenliğinin artırılması açısından da büyük önem arz etmektedir.Böylelikle, Adıyaman Üniversitesi Farklı Seviyeli Kavşağı yapım işi ihalesi 26 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. Projenin maliyeti 35 Milyon TL tutarında olacaktır. İhalenin sonuçlanması akabinde hız kesmeden hemen yapım çalışmalarına başlanacaktır. Adıyaman araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması anlamında önemli bir projenin daha hayata geçirilmesi noktasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Rahat, güvenli ve akıcı bir Adıyaman trafiği sağlayacak olan projenin şimdiden Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN