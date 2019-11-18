Haberler » Güncel » Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması - Haber

Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

18.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:15Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi'nin Kuzey kısmındaki, sokaklarda sürdürülen asfaltlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:48 Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı
00:48 Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:46 Vatan caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:44 Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:51:48