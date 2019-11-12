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Altıntaş'a Orman İşletme Müdürlüğü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'nün müjdesi verildi.

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:25Altıntaş'a Orman İşletme Müdürlüğü
'nın ilçesinde kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'nün müjdesi verildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçeye kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'ne dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Yoğun çabalarımız neticesinde, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü, 10 Kasım 2019 itibariyle resmi gazetede yayımlanarak onaylanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız, Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti İl Başkanımız, Ali Çetinbaş'a, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler'e, Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu'na, İlçe Başkanımız Cihangir Dönmez'e ve emeği geçen tüm orman teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bu hizmetin Altıntaş halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. "Her şey Altıntaş için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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