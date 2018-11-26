Altıntaş Atıksu Arıtma Tesisi İhalesi Yapıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:12



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:12

Altıntaş'ın en önemli projelerinden olan Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle bölgesinde adından sıkça söz ettiriyor, örnek olacak projelere imza atıyor.Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ihalesi yapılan arıtma tesisi hakkında yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız arıtma tesisinin ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma ile sözleşme imzalandı. 2019 yılında tüm kanalizasyon çıkış noktaları toplanıp, arıtma tesisine bağlanacak. Arıtma tesisimiz elektrikli ve son sistem olarak yapılacak. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun. Bizler ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya ve vatandaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA