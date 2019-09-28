Haberler » Yaşam » Haber

Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

28.09.2019 10:28Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu biliyoruz. Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple ilçe meydanımızda halkımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık" dedi. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:41 Yetenekli öğrenciye ödül
12:28 Damla Gönüllüleri'nden Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret
12:27 Tepebaşı Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor
12:24 Tepebaşı Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
12:22 Başkan Ödül'ün "28 Eylül Dünya Kuduz Günü" açıklaması
12:21 Kar Kaplanları Kaymakam Koşal ve Başkan Hayali'yi Ziyaret Etti
12:07 40 yıldır içecekleri suyu evlerine bidonlarda taşıyorlar