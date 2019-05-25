Altıntaş Belediyesi'nden halk iftarı

Kütahya
'nın Altıntaş
Belediyesi tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Belediye Düğün Sarayında verilen iftar yemeğine Altıntaş Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke
, AK Parti
Kütahya Milletvekili İshak Gazel
, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş
, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz
, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihangir
Dönmez, daire amirleri ve 3 bine yakın vatandaş katıldı.
İftar öncesi çocukların eğlenmesi için özel olarak hazırlanan oyun parkında, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar için Hacivat Karagöz oyunu etkinliği düzenlendi.
AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Belediye Başkanı Arif Teke yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Ramazan ayının huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundular.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çeitnbaş, yaptığı konuşmada, "Tüm Kütahyamızın ve İslam Aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Bizler halk iftarlarında halkımızla buluşarak milletle iç içe oluyoruz. Bu maneviyatı yaşamak ve yaşatmak ayrı bir güzellik. Böylesine kalabalık bir topluluğu bir araya getiren Belediye Başkanıma, İlçe Başkanıma ve idarecilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
AK Parti
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Kaynak: İHA