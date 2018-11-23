Altıntaş'ın 40 Yıllık Köftecisi

Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde, Bayram Yıldırım
isimli usta, ilçede 40 yıldır köftecilik yapıyor.
54 yaşındaki Bayram Yıldırım, "40 yıldır köfteciyim, bugüne kadar tek bir şikayet almadım. Müşterilerim bir gün gelmese ertesi gün mutlaka gelir. Ben sadece ızgara köfte yaparım. Yaradan rızkımı bu iş sayesinde verdi bana. 2 evladımı köftecilik yaparak büyüttüm, evlendirdim. Ben bu işten emekli oldum. Köftecilik yaparak emekli oldum. Çocuklarım baba sen dinlen artık dese de, ben ızgaramdan ayrılamıyorum. Belkide beni dinç tutan mesleğim. Her sabah kendi ellerimle hazırlarım köftemi, çalıştığım işyerinde kendim pişirir servis ederim. Uşaktan, Kütahya'dan, Afyon
'dan, çevre ilçelerden özel olarak köfte yemek için gelen müşterilerim vardır. Her hafta mutlaka uğrarlar" dedi.
Köftelerini günlük ve sadece kendisinin yaptığını belirten Yıldırım, "Su, tuz, ekmek içi ve kıymadan başka hiç bir şey kullanmam. Yeşillik, maydanoz veya baharat asla atmam. 40 yıldır sayısız siyasetçi ve bürokrat hatta büyük iş adamları özel lezzetimi tatmak için defalarca geldiler. Hep lezzetimin sırrını sordular, ama hiç kimse bilmez, bilemez. Gönülden gelen istekle yoğrulan köftenin lezzetinin sırrını kim bilebilir ki. Ama küçük bir ipucu vermek gerekirse, köfte yapacağın kıymalık eti seçmektir işin en önemli noktası" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Bayram Yıldırım,Kütahya,Altıntaş