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Altıntaş sokakları dezenfekte edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tüm sokakların Korana virüs ile mücedele tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiği ve 65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu bildirildi.

23.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:07
Altıntaş sokakları dezenfekte edildi
Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde tüm sokakların Korana virüs ile mücedele tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiği ve 65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Kaymakmlık ve Belediye olarak koordineli olarak çalışıyoruz. Pzar yerimiz ve ilçedeki tüm sokaklarımız dzenfekte edildi. Vatndaşlarımızdan ricamız zorunlu olamdıkça dışarı çıkmamlarıdır. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız asla dışarı çıkmayacaklardır. Sayın Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Bu süreçte sokağa çıkması kısıtlanan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmayacak. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak haftalık olarak teslim edilebilecektir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

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