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Altıntaş'ta alternatif ürün yetiştiriciliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe protokolünün de katıldığı lavanta ekme etkinliği gerçekleştirildi.

30.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30 Altıntaş'ta alternatif ürün yetiştiriciliği
'nın ilçesinde ilçe protokolünün de katıldığı lavanta ekme etkinliği gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ilçemize yeni bir gelir kaynağı kazandırmak için hamle yaptık. İlçemizde ilk kez lavanta dikimi gerçekleştirdik. Lavanta bitkisinin çiçekleri ve saplarından elde edilen yağ, dünyada en fazla rağbet gören 15 yağı arasında bulunuyor. Parfüm ve kozmetik alanında oldukça rağbet gören lavanta, sabun yapımında, ilaç sanayisinde ve aroma terapi alanlarında kullanılıyor. Bunların yanı sıra romatizmal ağrıların giderilmesinde de kullanılan bu faydalı bitkiyi yetiştirmek için ilçemizde ilk adımı atmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı, Kaymakamımız Sayın Mustafa Sait Arcaklıoğlu'na, orman teşkilatımıza ve Belediye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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