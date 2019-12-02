Haberler » Güncel » Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber

Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:10Altıntaş'ta çalışanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde, sahibi olduğu fırında çalışan kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Fırın işleten K.Ç. (45), kızı N.Ç. ve yanında çalışan B.B. (53) ile ormana kışlık odun toplama gitti. Aralarında çıkan tartışma sırasında K.Ç. tarafından ateş edildiği öne sürülen B.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince ağır yaralı bulunan B.B, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı K.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Altıntaş, Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09 Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3 - Haber
17:08 Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada - Haber
17:08 Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haber
17:08 Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
17:03 Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:55 Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor
21:22 Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanılıyor
2.12.2019 17:18:05