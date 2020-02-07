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Altıntaş'ta çiftçilere "Bor gübresi" anlatıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Sait Gezgin ve Ankara Etibor İşletme Müdürlüğü'nden mühendisler, bor gübresi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

07.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:15Altıntaş'ta çiftçilere
'nın ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Sait Gezgin ve Etibor İşletme Müdürlüğü'nden mühendisler, bor gübresi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bor gübresi'nin şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza) ve hububat yetiştiriciliğinde kullanıldığını belirten konuşmacılar, "Altıntaş ilçesinin topraklarında bor noksanlığı tesbit edilmiştir. Hububat ve pancar rekortelerini yükseltmek isteyen çiftçilerimiz bor gübresini bölgede mutlaka kullanmalıdır. Saha çalışmaları neticesinde bor gübrelerin kullanıldığı ürünlerin verimliliğinde yüzde 20'ye kadar artış olduğu da tespit edildi" dediler. - KÜTAHYA

Konya Selçuk Üniversitesi, Altıntaş, Kütahya, Ankara, Yaşam

Kaynak: İHA

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