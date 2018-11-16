Altıntaş'ta Danelik Mısır Tarla Günü

Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde danelik mısır tarla günü düzenlendi.
Programa Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz
, Tareks Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan Fehmi
Kinay, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut
, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt
ile çiftçiler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda danelik mısırın özellikleri hakkında bilgiler verildi.
Kütahya'da bir ilk olduğu belirtilen danelik mısır çeşidinin 500 dekar arazinin tamamına ekildiği, ilk yapılan biçimlerde bin 300 kilo ortalamaya ulaşıldığı ve yaklaşık 300 bin TL gelir elde edilmesi hedeflendiği kaydedildi.
Kütahya'da yem fabrikasının varlığı ile danelik mısır ekimindeki ölçekten heyecan duyduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Tarım bizim için çok önemli bir alan. Çiftçilerimizden en çok dinlediğimiz hususlardan bir tanesi girdi maliyetleri. Maliyetler aşağıya çekildiği takdirde fiyatlarda bir istikrar olur. Girdi maliyetleri düşecek ki çiftçimiz de kazanç elde edebilsin. Ölçek de beni heyecanlandıran bir diğer husus oldu. 500 dekar alana tek parça ekim yapılmasını çok önemsiyorum. Çünkü bizim ülkemizdeki tarımın temel problemi ölçek problemi. Bir işletmeniz varsa çok büyük ölçekte faaliyet göstermeniz lazım eğer ufak ölçekli işletmelerseniz bir araya gelip tek bir işletme gibi çalışmanız lazım. Bunu kooperatif başarılı şekilde icra ediyor. Dolayısıyla ölçek büyüdüğü zaman verimlilik ve kar artıyor. İnşallah bereketli bir hasat olur" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Dr. Ömer Toraman, biçerdöver ile sembolik daneli mısır hasadını gerçekleştirdi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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