Haberler » Yaşam » Haber

Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde daha önce yatırım programına alınan Altıntaş Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

04.10.2019 11:06Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde daha önce yatırım programına alınan Altıntaş Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "ilçemizde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait binamız nitelikli hizmet sunumunda fiziki olarak istenilen düzeyde değildi. Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bazı yatırımlarımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına alınmış ve çalışmalara başlanmıştı. Bunların içinde bulunan Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın temeli bugün atıldı.Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:10 Mahalle sakinlerinden aşure ikramı
15:03 Öğrencilerden zafer meşalesinin yakıldığı topraklara ziyaret
14:06 İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı
13:19 Öğrencilerden Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine ziyaret
13:18 Eski Bilecik Müftüsü Çetin hayatını kaybetti
13:05 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı
12:28 Deveci: "Atakum Belediyesi canlı dostudur"