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Altıntaş'ta Engelli öğrenciler için sinema etkinliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Engelli öğrenciler ve aileleri için sinema etkinliği düzenlendi.

03.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:17Altıntaş'ta Engelli öğrenciler için sinema etkinliği
'nın ilçesinde, Engelli öğrenciler ve aileleri için sinema etkinliği düzenlendi.

Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunuda Milli İrade İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, İlçedeki okullarda bulunan tüm engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

2 saat süren etkinlik sonunda engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra özel eğitim ögrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu'nu makamında ziyaret edip istek ve taleplerini ilettiler. Müdür Tanrıkulu, öğrencilerin taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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