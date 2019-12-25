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Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:36 Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
'nın ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, S.C'nin Akçaköy'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, evde yaptıkları aramalarda çuval içine gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.C'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Altıntaş, Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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