Haberler » Ekonomi » Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları - Ekonomi

Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, hayvan pazarı yapılması için alt yapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

04.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:49 Altıntaş'ta hayvan pazarı çalışmaları
'nın ilçesinde, hayvan pazarı yapılması için alt yapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamda, "Bölgemizde hayvancılık oldukça yaygın şekilde yapılıyor. Halkımızdan yoğun şekilde hayvan pazarı yapılması talebi var. Halkımızın bu isteğine duyarsız kalmamız imkansızdır. Belediye olarak hemen ilçemizde tespit ettiğimiz bölgede alt yapı çalışmalarına başladık. Bölge ekonomisine, köylerimizdeki besicilerimize büyük ekonomik katkı sağlayacağına inandığımız hayvan pazarını kısa zamanda ilçemize kazandırcağız. Biz yola çıkarken Altıntaş Kütahya'nın parlayan yıldızı olacaktır demiştik. İnşallah ben iddaa ediyorum, Altıntaş Ege'nin parlayan yıldızı olacak. Zafer Organize Sanayi, Hayvan pazarı ve daha birçok proje ile vatandaşlarımızın rahatı için çalışıyoruz. Bu anlamda Sayın Valimiz başta olmak üzere, ilçe Kaymakamımız ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Devlet, yerel ve genel olarak dirsek temasında çalışıyoruz. Kendi çıkarımız için hiçbir işimiz olmaz. Tüm derdimiz Altıntaş ilçemizdir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:04   Bu hafta en çok altın kazandırdı - Ekonomi
11:04   Hazine değişim ihalelerine başlıyor - Ekonomi
11:00   Honda Civic ve CR-V modellerine özel kampanya yeni yılda devam ediyor - Ekonomi
11:00   En soğuk il Ardahan, en sıcak il Mardin oldu - Ekonomi
10:59   Bakan Albayrak: "Temsa'dan güzel haber alacaksınız" - Ekonomi
10:32   Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu - Ekonomi
10:19   Kuyumcular uyardı: 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak - Ekonomi
21:16   İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Ekonomi
19:21   Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Ekonomi
18:10   İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Ekonomi
4.01.2020 11:15:10