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Altıntaş'ta istiare toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarların katılımıyla kış şartlarına hazırlıkların görüşüldüğü 2019 yılının son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

18.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:27Altıntaş'ta istiare toplantısı
'nın ilçesinde köy ve mahalle muhtarların katılımıyla kış şartlarına hazırlıkların görüşüldüğü 2019 yılının son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Toplantıda Altıntaş'ta yürütülen iş ve işlemler ile sunulan hizmetler katılımcılarla istişare edildi. Daha sonra kış mevsiminde İlçe merkezi ve köylerde olası ağır kış şartlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün tüm kadrosuyla birlikte her türlü afet olayında vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için muhtarların 7-24 işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kaymakam Arcaklıoğlu ve Belediye Başkanı Arif Teke, toplantıya değerli katkılarından dolayı Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'a teşekkür ederek Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın minyatürünü hediye ettiler. - KÜTAHYA

Ahmet Ali, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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