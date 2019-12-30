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Altıntaş'ta karla mücadele

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

30.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:15 Altıntaş'ta karla mücadele
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle, karla mücadele ekiplerimiz tarafından köy yollarında gerçekleştirilen kar temizleme çalışmaları devam etmektedir. İlçemize bağlı Alıncık, Işıklar ve Saraycık köylerine seyahat edecek olan sürücülerimizin zincirsiz yola çıkmamaları önemle rica olunur. İlçe genelinde gece boyunca karla mücadele çalışmalarımız planlanan şekilde devam edecektir" dedi. - KÜTAHYA

Yaşam

Kaynak: İHA

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