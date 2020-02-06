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Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik metruk binalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

06.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:55Altıntaş'ta metruk binalarla ilgili istişare toplantısı
'nın ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik metruk binalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "İlçemizde bulunan metruk binalar ile ilgili görüş alışverişlerinde bulunmak üzere istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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