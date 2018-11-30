Altıntaş'ta Muhtarlar Toplantısı

30 Kasım 2018 Cuma 11:55



30 Kasım 2018 Cuma 11:55

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında Altıntaş Belediye Düğün Sarayı'nda yapılan toplantıda bir araya geldi.Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Koşmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda söz alan köy ve mahalle muhtarlar sorunlarını ve isteklerini dile getirdiler.Kaymakam Abbasoğlu, toplantı sonu yaptığı açıklamada Muhtarlar toplantısında İlçe Jandarma Komutanımız, Emniyet Amirimiz ve idare amirlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. Köylerimizin ve ilçemizin mahalli sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetleri dinleyerek gerekli talimatları verdik" dedi.Köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm için verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başakanı Ferit Karabulut, "Biz ilçe merkezimizde her mahalemizin sorunları için elimizden gelen tüm imkanlarımızla hizmet ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz elbette muhtarlarımızdır. Köy muhtarlarımızın da talepleri olduğunda Belediye imkanlarıyla her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA