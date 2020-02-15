Haberler » Yaşam » Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı - Haberler

Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda bir araya geldi.

15.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:17Altıntaş'ta muhtarlar toplantısı
'nın ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda bir araya geldi.

Köy ve mahalle muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm için verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Muhtarlar toplantısında İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri ve idare amirlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. Köylerimizin ve ilçemizin mahalli sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetleri dinleyerek gerekli talimatları verdik" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:15:45