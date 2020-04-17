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Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde merkez ve köylerdeki tüm okuların tekrar dezenfekte edildiği ve eğitim öğretim başlayana kadar bu işlemin belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

17.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:10
Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi
Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde merkez ve köylerdeki tüm okuların tekrar dezenfekte edildiği ve eğitim öğretim başlayana kadar bu işlemin belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "İlçe genelindeki bütün okullarda 'okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması' sloganıyla çalışma başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan dezenfekte ekibi, ilçe merkezi ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek, daha önce yaptığımız gibi yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyondaki yatakhaneleri dezenfekte etti. Pandemi süresünce bu işlemi belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız okullara başladığında huzur içinde eğitimlerine başlayabilecekler" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altıntaş, Kütahya, Yaşam
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