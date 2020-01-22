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Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

22.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:53Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele
'nın ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısına Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Madde bağımlısı kişilere yönelik tedavi yöntemlerinin konuşulduğu toplantıda, uyuşturucu ile mücadele yöntemleri hakkında karşılıklı görüş alış verişlerin bulunulmasının ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra toplumunda bu konu üzerinde hassasiyet ile durması gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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22.01.2020 15:48:11