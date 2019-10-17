Haberler » Yaşam » Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ellerine Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

17.10.2019 09:31Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ellerine Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzur getirmek için, kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personelleri, köy ve mahalle muhtarları, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirdik.Marşlar, bayraklar ve kahraman Mehmetçiğimiz için yapılan sloganlar ile gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında, İlçemiz Ulu Cami önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, yürütülmekte olan operasyon için tek yürek halinde dualar edildi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
10:14 Köpek kurtarma anlatımıyla fenomen olan Şano Dayı'nın en büyük hayali spikerlik
10:09 TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
09:31 Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
09:15 Vali Türker Öksüz, Bedesten inşaatında incelemelerde bulundu
17:26 Başkan Yüce, MTTB heyetiyle bir araya geldi
16:33 Tuvallerin minik devi: Mucize çocuk Mikail Akar
16:19 Bilecik STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
17.10.2019 10:30:06