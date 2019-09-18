Altınyıldız classics 191'inci mağazasını açtığını duyurdu

Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamada, "335 metrekarelik alanda açılan mağaza ile takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarını İstanbullular ile buluşturmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Markanın, alışveriş merkezinin -2'nci katında yeni konseptiyle hizmet vereceği belirtildi.