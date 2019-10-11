Haberler » Güncel » Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu

Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen 'Benim markam' araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5 ile tüketicinin en çok tercih etttiği marka oldu.

11.10.2019 14:43Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen 'Benim markam' araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5 ile tüketicinin en çok tercih etttiği marka oldu.

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin marka eğilimlerini ortaya koyan 'Benim Markam' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5'lik oranıyla Türk tüketicisinin 'Benim' dediği marka oldu. Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı.

Çalışmada, güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı. Araştırmayla markalara, hedef tüketicilerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sunulması hedefleniyor.



Altınyıldız, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
15:13 Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:08 Karaman'da pancarda yaşanan sorunlar konuşuldu
15:08 "Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı" Malatya'da başladı
15:13 Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
15:13 Sıfır atık hareketi çığ gibi büyüdü
15:12 Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
11.10.2019 15:14:35