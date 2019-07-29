Altınyıldız Classics, İstanbul Havalimanı mağazasını açtı

ALTINYILDIZ Classics, İstanbul Havalimanı dış hatlar giden yolcu terminalindeki mağazasını müşterilerinin hizmetine sundu. Mağaza 24 saat açık olarak hizmet verecek.

Markanın yurtiçi ve yurtdışında elde ettiği başarıları bir keşişim noktasında buluşturmaktan heyecan duyduklarını belirten BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif şunları söyledi:

"2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 25 büyümeyle tamamladık. 2019 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyüme, dijitalleşme, omni-channel ve değişen perakendede dönemin doğrularına uygun müşteri deneyimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2020 sonunda yurt dışında 50 mağazaya, 2022 yılında da 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'nda açtığımız mağaza da bu doğrultuda attığımız güçlü bir adım. Burada hem mevcut müşterilerimize hizmet verecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları Altınyıldız Classics şıklığıyla tanıştırmanın gururunu yaşayacağız."

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda açılan 208 metrekarelik mağazada, takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan koleksiyonlar müşterilerin beğenisine sunulacak. Havalimanında Altınyıldız Classics'ten alışveriş yapanlar, vergi muafiyeti avantajından da yararlanacak.