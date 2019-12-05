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Altınyıldız Classics Tasarım Merkezi olarak tescillendi

Altınyıldız Classics, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödül Töreni'nde Tasarım Merkezi olarak tescillendi.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:31Altınyıldız Classics Tasarım Merkezi olarak tescillendi
Classics, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödül Töreni'nde Tasarım Merkezi olarak tescillendi.

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Tasarım Merkezi olarak tescillendi. Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a tescil belgesi 13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödül Töreni'nde takdim edildi.

Belgeyi BR Mağazacılık adına moda tasarımcısı Ahmet Korkmaz teslim alırken şirketten yapılan açıklamada, "BR Mağazacılık olarak, Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak." denildi. - İSTANBUL

Altınyıldız, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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