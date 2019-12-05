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Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.

05.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:40Altınyıldız Classics,
Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.
Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a,13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde tescil belgesi takdim edildi.
Belge, BR Mağazacılık Tasarım Merkezi Müdürü Ahmet Korkmaz tarafından teslim alındı.
BR Mağazacılık'tan yapılan açıklamada, "BR Mağazacılık olarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak." ifadeleri kullanıldı.

Altınyıldız, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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