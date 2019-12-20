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Altınyıldız Classics'ten en uzun geceye özel indirim

Altınyıldız Classics, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'a özel en uzun hafta sonu alışverişi fırsatı sunuyor.

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28 Altınyıldız Classics'ten en uzun geceye özel indirim
Classics, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 'a özel en uzun hafta sonu alışverişi fırsatı sunuyor.
Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, 20-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek kampanya ile ceketten kabana, trikodan gömleğe birçok yıldız üründe yıldız fiyatlar uygulanacak.
Kampanya kapsamında Altınyıldız Classics yıldızlı ürünlerde kabanlar 399 TL'den, ceketler 299 TL'den, trikolar 79 TL'den, gömlekler ise 69 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
2020 Altınyıldız Classics kış koleksiyonu, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarıyor ve konforu maksimum seviyeye taşıyor.
Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics, farklı ürün yelpazesiyle haftanın her gününe ve günün her anına stil sahibi çözümler sunuyor.

Altınyıldız, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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