Altınyıldız Classics'ten Kosova'da ilk mağaza

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Kosova'da ilk mağazasını açtığını duyurdu. Mağaza, yeni konseptiyle 210 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

Altınyıldız Classics, Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de ilk mağazasını ABI Çarshia AVM'de açtığını duyurdu. Yurtdışı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten markanın Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "2020 yılında da yurtdışında hızla büyümeye devam edeceğiz. En az 10 yeni mağaza açarak toplamda 30-35 mağaza ile yurtdışındaki müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika, öncelikli olarak büyümeyi hedeflediğimiz bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncülerinden olmaya devam etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marka tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiğimiz her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarımızla da rahatlığı zirveye taşıyan markamızı, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarımızla Kosova'daki yeni müşterilerimizle buluşturacağız.